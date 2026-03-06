伊東薬局 5代目・伊東大輝さん 病院を出ると、すぐ隣に薬局がある。多くの人にとって見慣れた光景だろう。 こうした特定の医療機関の処方箋を主に受け付ける「門前薬局」が主流の今、継続的な処方のほか薬に関する相談に対応する「かかりつけ薬局」を目指すアトツギがいる。 創業は明治３７年 大分県日田市の伊藤薬局。創業は明治３７年で「最大よりも最良の薬局たらん」という理念を掲げて長い間、地域を