加門七海によるホラー小説『祝山』が橋本愛主演で実写映画化され、2026年初夏に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルが公開された。 参考：橋本愛、ばっさりショートヘアにイメチェン！「髪切った♡どう？」 本作は、数々のホラー小説を世に出してきた作家・加門が自身の体験をもとに描いた同名小説が原作のホラー映画。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌