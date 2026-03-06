水谷豊が企画・監督・脚本・プロデュース・主演として1人5役を担う映画『Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）～小さな幸せ～』が、4月24日に公開されることが決定。あわせて池谷のぶえ、菜葉菜、河相我聞、趣里、橋本淳の出演が発表された。 参考：配役と演出の妙が生み出す物語の奥行き 『轢き逃げ 最高の最悪な日』は水谷豊監督“渾身の一本”に タイトルの「Piccola felicità（ピッコ