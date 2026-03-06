5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』の追加キャストとして、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野祥平、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子の出演が発表され、あわせて本予告が公開された。 参考：唐沢寿明×堤幸彦監督『ミステリー・アリーナ』2026年5月22日公開特報＆ビジュアルも 本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリー