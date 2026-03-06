子どもを「ほめて伸ばしたい」と頭ではわかっていても、子どもの勉強を前にすると、つい間違いやできていない部分に目がいってしまう。実はその「見方」そのものに、子どもを勉強嫌にする原因が隠れていると指摘するのは、通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さんだ。佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』に