【後編】電車に乗って移動中、突然おなかが痛くなった！そんな時に実感する「列車トイレ」の有難さ。いかにして快適なトイレが作り上げられたのか。清掃現場も含む、日本の列車トイレについて解き明かす。※この記事は、鼠入昌史『トイレと鉄道』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。繁忙期の夜、新幹線のトイレは……新幹線が営業運転をしている時間帯は朝6時から日付が変わる0時まで。もちろんその間は、車両が絶え