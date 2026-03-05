健康診断で「白血球が少ない」と指摘されると、病気を疑うべきか不安になる方もいるでしょう。しかし、多くの場合、特に症状がなければ大きな問題はありません。白血球減少時の受診のポイントや適切な診療科について、「ハレノテラスすこやか内科クリニック」の渡邉先生に詳しく教えていただきました。 編集部 やはり白血球数の減少が見られた場合、病気の可能性は考慮すべきなのですね。 渡邉先生 可能性はあります。ただし