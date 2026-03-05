虚血性心疾患は心臓が酸欠を起こした状態です。 無症状のまま進行する場合も多く、重大な発作が起こって慌てて病院に駆け込む…というケースは少なくありません。 症状を放置すると、命を落とす危険もあります。心臓になにか少しでも不調がある場合は早めに医療機関を受診してください。 虚血性心疾患の予防法などについて詳しくご説明します。 ※この記事はメディカルドックにて『「虚血性心疾患」とは？症状や原因につ