シンガポールメディアの連合早報によると、中国は「技術とイノベーションの先進性」のランキングで日本を抜いて世界1位となった。技術とイノベーションの先進性は、英コンサルタント会社ブランド・ファイナンスが世界193カ国について15万人以上の意見に基づき評価する「グローバル・ソフトパワー・インデックス」の指標のうちの一つ。技術ブランドの数や研究力だけでなく、技術が社会や世界中の利用者にどの程度認知され利用されて