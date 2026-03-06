ここで一回、私の小さいころの話をしよう。生まれたのは愛媛県八幡浜市。港から船で25分ほどのところにある大島で産声をあげた。父は正夫、母はアキ。父は中学校、母は小学校で島の先生だった。兄が2人で3人兄弟の末っ子やった。当時は「中本」姓だった。高校も大学も社会人の阿部企業で監督をしたときも「中本史郎」だった。馬淵というのは母方の姓。跡取りがいなくて、馬淵の家を何とか継いでくれないか。母親に頼まれて、親