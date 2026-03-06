女優の芦田愛菜（21）が、映画「ミステリー・アリーナ」（監督堤幸彦、5月22日公開）で、賞金100億円をかけた謎解きに挑戦する。唐沢寿明（63）演じる主人公が司会を務めるクイズ番組に出演する少女役。出演するための予選を1位で通過した天才という役どころで、難関大在学中の才女である芦田にぴったり。「ミステリー作品で長ぜりふで謎解きをするのが初めてだった。憧れの“犯人は…！”というのを言えたのはうれしかったで