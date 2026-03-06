群馬県太田市消防本部は５日、妊娠していた同市の２０歳代女性を搬送中の救急車が脱輪し、搬送が１８分遅れたと発表した。女性は流産した。病院は搬送の遅れと因果関係はないとしているが、消防本部は女性と家族に謝罪した。発表によると、４日午前４時５５分頃、同市浜町のコンビニ店駐車場にいた男性から「妻が妊娠２１週で下腹部痛」と１１９番があった。駆けつけた救急車が女性のかかりつけの栃木県佐野市の病院に向かった