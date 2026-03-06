女優の橋本愛（30）が初夏公開の主演映画「祝山」（監督武田真悟）で、10年ぶりにホラー作品に出演する。10代の頃からホラー作品で活躍し、2012年公開「貞子3D」では日本のホラーを象徴するキャラクター・貞子を16歳で演じた。16年公開の「残穢―住んではいけない部屋―」のイベントでは、自身の顔を「ホラー顔」と表現したこともある。そんな橋本が30代初の主演映画という節目で、10年ぶりにホラー作品に挑んだ。加門七海氏