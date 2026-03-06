5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」にサバンナ八木真澄（51）が出演。ファイナンシャルプランニング技能士1級の資格を生かし、後輩芸人にマネープランを指南した。まず、3年前から住宅購入に意欲を示していた藤崎マーケットの田崎佑一（45）が登場。田崎の希望は、大阪市内の中古マンションで予算は7000万円。司会の海原やすよともこが「マンション買う買う詐欺や」と呼ぶほど、これまで「買う」といいながらも実現