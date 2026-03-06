通信カラオケ・JOYSOUNDは、きょう6日に開催されるライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」全4公演を、映像コンテンツ「みるハコ」で、4月3日から順次配信。オリジナルコースターが手に入るコラボドリンクの展開や、プレゼントが当たるキャンペーンなどのコラボ企画を開催する。「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」×JOYSOUND本配信を視聴するためのチケットは、1人あたり2,000円(別途室料)で、「みるハコ」WEBページで