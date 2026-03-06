「侍ジャパン」の大砲に直撃インタビュー日本代表が３大会ぶりの世界一に輝いた’23年のＷＢＣ決勝の最終回、岡本和真（29）はローンデポ・パークの一塁にいた。「ファーストからマウンドまではすぐなんですけど、ベンチから飛び出してきた人たちがあまりに早くて、僕が輪に加わるときはすでにモミクチャでした。本当に無我夢中で、大谷さん（翔平・31）がゲームセットの瞬間に帽子を投げたこととか、胴上げの様子とか、全部後から