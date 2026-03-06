ももいろクローバーZの「あーりん」こと、佐々木彩夏（29）が5日、同グループの公式サイトで結婚を発表した。 【写真】キュートなポーズを決める佐々木彩夏 佐々木は「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいり