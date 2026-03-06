昨年、天皇杯優勝を成し遂げたFC町田ゼルビア。その指揮を執る黒田剛監督が指導者人生からプロ転身の決断、そして自身の根底にある“勝負哲学”について語りました。FC町田ゼルビア・黒田剛監督☆☆☆☆監督にとって大きな転機の年は2021年。青森山田高校で目標としていた三冠を達成したことでした。しかしながら、当時の心境についてつぎのように振り返ります。「すべてを達成した時に、自分の気持ちが少し折れた。あとは下る