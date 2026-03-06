3月4日に放送された「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演していた女優の上白石萌音（28）の“UFO探し”が視聴者の間で話題だ。【もっと読む】上白石萌音・萌歌姉妹が鹿児島から上京して高校受験した実践学園の偏差値 大学はそれぞれ別へこの日の放送では上白石がメキシコの“UFO文化”を知るべく同国を訪問するVTRを公開。本人が現地でUFOの出現情報などを調査する姿を放送したが、これに対し、視聴者から《頑張ってたな！》