今日6日(金)は、前線が西から近づくでしょう。九州や中国、四国は、日中に雨雲が通過します。夜は近畿から東北にかけても雨の所が増えるでしょう。雨の降る時間は、それほど長くないものの、雷を伴って強く降るおそれがあります。雨雲・雷雲が発達しやすい今日6日(金)は前線が西から近づくでしょう。沖縄と九州北部、中国地方は午前を中心に雨で、昼頃からは九州南部や四国も次第に雨となります。雨の降る時間は5〜6時間くらいの所