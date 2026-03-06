中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が6日の今夜放送される。【写真】要潤がBouquet Music日本支社本部長・神谷役で登場本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す