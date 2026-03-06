俳優の水谷豊（７３）が企画、監督、脚本、プロデュース、主演を務める映画「Ｐｉｃｃｏｌａｆｅｌｉｃｉｔａ（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜」（４月２４日公開）で、長女の女優・趣里（３５）と初共演することが５日、分かった。２０２２年の「太陽とボレロ」以来、４年ぶり４作目の監督作品。６０代、４０代、３０代の男女３組の人生を４部構成で描く。水谷は長く働いたファミリーレストランの定年退職を目前に控