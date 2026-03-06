◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）報知杯を“連勝”で桜の大舞台への切符を取る。コラルリーフは昨年末、芝１２００メートルのスポーツ報知杯クリスマスローズＳを大外一気で快勝した。メンバー唯一のオープン勝ち馬だが、過去２戦の芝１４００メートル戦での敗因は明白だ。中京２歳Ｓ（７着）は返し馬で暴走。もみじＳ（５着）は、スローペースで展開が向かず、不完全燃焼