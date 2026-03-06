プロ野球・巨人などで活躍した日本アイスホッケー連盟の理事・広報委員長でアジアリーグのチェアマンも務めるアレックス・ラミレス氏の妻・美保さんが、３日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。夫との文化の違いを明かした。夫婦間の文化の違いについて問われると「食事は…これ国なのかラミちゃんなのかだからわからないですけと」と前置きし、「食事＝肉、固まりの肉