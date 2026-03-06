◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１０８０新日本プロレスは５日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（ＮＪＣ）を開催した。メインイベントの「ＮＪＣ」１回戦でタイチと「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮が対戦した。成田はゴング前にタイチを襲撃した。試合では、セコンドの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」メンバーが乱入。タイチの救出に田口隆祐、海野翔太、