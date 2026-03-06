未曾有の災害を決して忘れず教訓とするため、2011年から放送してきたシリーズ『わ・す・れ・な・い』。震災から15年を迎える今年、FNN報道特別番組『わ・す・れ・な・い未来へつなぐ３１１の記録』を11日午後1時15分から放送する。岩手・宮城・福島から、「午後２時46分」の人々の祈りをお伝えする。また、多くの人の命や日常を奪った津波を再び検証するとともに、15年経っても変わらない人々の思いを見つめる。【写真】岩手