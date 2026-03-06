X JAPANのYOSHIKIが、29日に三重・鈴鹿サーキットで行われる「F1日本グランプリ」の決勝スタート前セレモニーで、君が代演奏を行うことが決定した。YOSHIKIは「鈴鹿サーキットという世界最高峰のモータースポーツの舞台で、日本国歌『君が代』を奏でられることは、音楽家としてこの上ない名誉だと感じています」と感激。当日はピアノだけでなくドラムも披露予定。「3度目の手術とリハビリを経て、再びこの地で皆さんに全力の音を