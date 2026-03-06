俳優の水谷豊が企画・監督・脚本・プロデュース・主演を務める映画『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』が、4月24日より順次公開されることが決定した。公開に先駆けて、本予告、ポスタービジュアル、キャストやスタッフなど一挙解禁。水谷の娘で俳優の趣里が出演していることも明らかになり、これが父娘初共演となる。【動画】映画『Piccola felicita 〜小さな幸せ〜』本予告本作は、水谷にとって監督