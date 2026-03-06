水谷豊（73）が企画・監督・脚本・プロデュース・主演として1人5役を務めた4作目の映画監督作「Piccolafelicita（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜」で娘の趣里（35）と初共演したことが5日、分かった。人生の岐路に立たされた3組の男女の人間模様を描き、水谷は長年、勤めたファミリーレストランを定年退職する佐藤宗太郎、趣里は恋人と仲むつまじくデートをするも、秘密を持つ白河葵を演じる。水谷は「実は脚本は2022年の