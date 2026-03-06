“著者は自分自身”という文庫本「マイブック」が品薄になるほど人気に。初版発売は1990年ですが、ナゼ今ブームに？ 著者は私“自分だけの”本を作る『紀伊國屋書店 新宿本店』（東京・新宿区）の文庫本コーナー。文学賞受賞作などベストセラーと共に並んでいるのが、「マイブック-2026年の記録-」（新潮社/539円）です。見た目は、まさに新潮文庫。開いた最初のページには象徴的な葡萄のロゴや「マイブック」とタイトルが書