鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人平成23年3月11日。テレビに映る凄惨たる光景に言葉を失った。多くの方が震災で亡くなった東日本大震災。石巻に住む親戚も津波の犠牲になった。初め