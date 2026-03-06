ホラー作家・加門七海の代表作『祝山』（いわいやま）が映画化され、2026年初夏に全国公開されることが決定した。主演は橋本愛。あわせてティザービジュアルと場面写真の一部が公開され、主演の橋本と原作者・加門からコメントが到着した。【画像】映画『祝山（いわいやま）』ティザービジュアル本作は、日本のホラー文学を牽引してきた加門が自身の実体験を下敷きに執筆した同名小説が原作。人が足を踏み入れてはならない“禁