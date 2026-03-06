唐沢寿明（62）主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、5月22日公開）に芦田愛菜（21）が出演することが5日、分かった。唐沢が司会者・樺山桃太郎を演じる、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の解答者で激戦の予選を1位で通過した閃きの天才少女・一子を演じる。唐沢とは初共演となる。「ミステリー・アリーナ」は、難攻不落の推理問題に正解者が現れず、キャリーオーバーで賞金が100億円に