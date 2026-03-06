死球を受け、苦悶の表情を浮かべるチェン・ジェシェン(C)Getty Imagesやり場のない怒りは、あろうことか敵投手へと向けられた。3月5日にいよいよ開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その号砲を鳴らした東京ドームでの1次ラウンドC組の試合では、上位進出が期待される2024年のプレミア12王者の台湾が豪州に0-3と完封負け。地力が拮抗したチーム同士の負けられない一戦で悔しい黒星スタートとなった。【動画】