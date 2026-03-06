ムード歌謡コーラスグループ「秋庭豊とアローナイツ」のボーカルとして活躍した木下あきらさん（本名木下雅彰＝きのした・まさあき）が3日午前6時43分、消化管出血のために埼玉県内の病院で死去した。77歳。北海道出身。葬儀は6日に近親者のみで行う。北海道でアローナイツを結成して75年にデビュー。代表曲に「中の島ブルース」「ぬれて大阪」など。90年、リーダーの秋庭さん死去後も歌手活動を続けた。