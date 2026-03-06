脳のコンディションを整えるうえで、最も合理的な習慣は何か。頭のいい人が実践している脳にいい習慣には、生理学的な裏付けがある。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）老化は30代から始まっている同窓会で久しぶり