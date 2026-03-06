女優藤原紀香（54）が26年度関西大学客員教授に就任することが5日、分かった。同大学が発表した。「大それたことを申し上げられる立場ではございませんが」としつつ、「これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験やそこから生まれた考え方を学生の皆さまと分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております」と意気込みを述べた。