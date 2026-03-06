4日に配信リリースされた嵐の5年ぶりの新曲「Five」が5日、オリコンデイリーランキングで、ストリーミングとデジタルシングルで同時1位を獲得した。1日の再生数320・9万回、同ダウンロード数7・4万回は、ともにグループ最高記録。配信初日の再生数としては、21年4月2日配信開始のBTS「Film out」の286・2万回を上回り、オリコン史上最高となった。嵐のこれまでのデイリー再生数トップは「Wherever You Call」の98・4万回（数字はオ