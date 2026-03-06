俳優小林旭（87）が5日、大阪市の新歌舞伎座で「AKIRA88〜マイトガイ、最後の言霊〜八十八カ所イベント」の記者会見に出席した。小林は11月3日の誕生日で88歳の米寿を迎える。6日に新歌舞伎座で行われる「小林旭コンサート〜マイトガイ、永遠に〜」を皮切りに、89歳の誕生日までの21カ月間、88カ所でイベントを開催する。米寿は「人生の一区切りの年。引退すべきポイントを作って終わりたい」と言い、新曲「男の慕情」も近日中に発