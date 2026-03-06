東京・歌舞伎座で「三月大歌舞伎」が5日、初日を迎えた。お家騒動を描いた、昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、歌舞伎座での通し上演は13年ぶり。ダブルキャストで組まれており、初日はAプロの坂東巳之助が岩藤の霊、鳥井又助の2役をつとめた。岩藤の霊が桜をながめ空を飛び去る場面では、巳之助に大きな拍手が寄せられた。大団円の大詰めでは、7代目尾上菊五郎が登場して物語を締めた。夜の部は「壽春鳳