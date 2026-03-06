ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、結婚したことを電撃発表した。お相手は一般男性だという。グループの末っ子の「あーりん」が、30歳を目前に大きな決断を下した。「私事ではありますが、このたび結婚することになりました」。突然の発表にSNSは騒然となったが、ほとんどのファンが祝福と歓喜の声を上げるなど、祝福ムードに包まれていた。この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅（とら）の日」の4つの吉日が重