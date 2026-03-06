【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は5日、国防総省が新興企業アンソロピックを安全保障上の脅威となる「サプライチェーン（供給網）リスク」に指定したと報道。政府が求めた生成人工知能（AI）の軍事利用拡大を拒否していた。