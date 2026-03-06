アメリカ国務省は5日、イランによる攻撃を受け、クウェートの首都にあるアメリカ大使館の業務を停止したと発表しました。国務省によりますと、これまでのところ大使館に勤務する職員に負傷者は確認されていないということです。また国務省は、クウェートに滞在するアメリカ人に対し、安全に移動できる場合は出国するよう呼びかけました。一方、出国が難しい場合には屋内にとどまり、安全を確保するよう求めています。クウェートで