女優吉高由里子（37）ダイアン津田篤宏（49）が5日、都内で三井住友銀行の総合金融サービス「Olive春のアップデート＆新CM発表会」に出席した。津田は3人の子どもが大学、高校、中学それぞれの受験を終えたと明かし「自分自身を労りたい。やっとひと息ついたんです。今こそ自分に優しくしたい」と語った。宮川大輔（53）も登壇した。