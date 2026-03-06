４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住したドバイを離れたことを明かした。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、ＭＡＬＩＡ．は6日までにインスタグラムを更新し、「３月４日Ｄｕｂａｉを離れることに。荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした」と投稿。「夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれました。彼自身、国の情勢が分かる