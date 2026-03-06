孫正義のプレゼン資料を作ってきた筆者は、スピーチ中に目線を置くべき場所の正解があると語る。そのほか、ボディランゲージや間の取り方、質疑応答で困らないための資料作りまで、決裁者の「イエス」を引き出すプレゼン中の振る舞いを一挙紹介しよう。※本稿は、プレゼンテーションクリエイターの前田鎌利『シンプルだけど、人を動かす77のルール プレゼン力の基本』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。提案は3分