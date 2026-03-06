グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が5日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。澄田は「ちょっと変わったものを使った衣装だよ！なんだと思う〜？」と問いかけ、衣装姿を投稿。ベージュのランジェリーの上から、ビニールと思われる、透明の素材を用いた衣装を着用している。この投稿にフォロワーからは「かわいいの天才」「サイコーです」「グー!!」とコメントが寄せられている。澄田は山口県出身。原宿