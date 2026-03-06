SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこあポケモン』」発売記念イベントに登壇し、新たな門出を迎える人たちへアドバイスを送った。まもなく就職や入学での新生活シーズンが到来する。松村は自身が思うアドバイスとして「没頭できることや趣味を見つけて」とフリップに記載した。「ストレスみたいなものから逃げる時間を上手に確保して欲しい。どうして