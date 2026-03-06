スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名場面「忘れられないあの一打」第１回ヤクルト・杉浦享代打サヨナラ満塁本塁打（1992年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第１回は、現役最後のシーズンに２安打しかできなかったベテラン杉浦享氏が、日本シリー