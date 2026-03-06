韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが景色よりも美しいスイムウェア姿を公開した。最近、アン・ジヒョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】アン・ジヒョン、布面積少なめスイムウェアキャプションには、猫、キラキラ、日の出の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、アン・ジヒョンが広大な海を背景に撮影したものである。彼女は陽が沈む様子を楽しんだようである。（写真＝アン・ジヒョンInstagram）